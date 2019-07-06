Полторак проінспектував навчання Sea Breeze-2019

Міністр оборони України Степан Полторак, що перебуває з робочим візитом в Одеській області, перевірив у суботу хід проведення міжнародного навчання Sea Breeze-2019.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Сьогодні, 6 липня, міністр оборони України Степан Полторак відвідав флагман вітчизняного військового флоту фрегат "Гетьман Сагайдачний". Під час візиту глава оборонного відомства заслухав звіт командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Ігоря Воронченка про хід проведення міжнародного військово-морського навчання Sea Breeze-2019", - йдеться у повідомленні.

Воронченко доповів главі відомства про залучені до цьогорічного навчання сил та засобів, етапів проведення, необхідність їх проведення, зважаючи на загрозливу обстановку в Азово-Чорноморському регіоні тощо.

За словами адмірала Воронченка, проведення подібного навчання сприяє подальшій інтеграції ВМС та ЗСУ загалом до євоатлантичного простору.

На заслуховуванні доповіді був присутній, крім представників керівництва навчань від української сторони, керівник навчання Sea Breeze-2019 від американської сторони капітан 1 рангу Метью Ліман.

Як повідомлялося, команди 27 військових кораблів, що беруть участь у багатонаціональному навчанні Sea Breeze-2019 в районі Одеси, уже відпрацювали низку операцій морського компоненту за стандартами НАТО. Серед них - тактичні маневрування, завдання пошуково-рятувального навчання і навчання з протикатерної оборони.

Зокрема, кораблі країн-учасниць здійснили у відкритому морі передачу вантажів на ходу, відпрацювали взаємодію з тактичною та морською авіацією, провели низку навчань протиповітряної оборони, перехоплення та догляду судна-порушника, виконали бойові вправи артилерійських стрільб по морській та повітряній цілях, а також провели навчання з боротьби за живучість та інші.

За словами контр-адмірала Олексія Неїжпапи, до участі в морському компоненті навчання Sea Breeze-2019 залучено від ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний", середній десантний корабель "Юрій Олефіренко", морський транспорт "Горлівка", судно розмагнічування "Балта", морське водолазне судно "Нетішин", артилерійський катер "Скадовськ", малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Ужгород", санітарний катер "Сокаль". Крім того, задіяні дев’ять кораблів та катерів морської охорони Державної прикордонної служби України.

Країни-партнери в морському компоненті навчань представлені есмінцем "Карні" від ВМС США, есмінцем "Дункан" від Великої Британії, патрульним катером "Очамчире" від Грузії, фрегатом "Торонто" від Канади, фрегатом "Р. Фердінанд", а також корветами "Себастьян" і "Ластунул" від Румунії, фрегатом "Тургутрейс" від Туреччини та корветом "Бодри" від Болгарії.