Від початку доби окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає

Від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає, втрати ворога у результаті вогню у відповідь уточнюються.

Таку інформацію оприлюднив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються", - сказав Праута.

Він зазначив, що станом на 12 годину сьогодні, 6 липня, російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли. На Луганському напрямку близько півшостої ранку противник з міномету калібру 82 мм, а також станкових і ручних протитанкових гранатометів вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного.

Крім того, у період з 5.50 до 6.35 окупанти випустили 42 120-ті міни та 7 мін 82-го калібру по позиціях наших військ в районі Новотошківського. На Донецькому напрямку близько 4-ї години ночі ворог з боку окупованої Саханки 20 хвилин вогнем зі стрілецької зброї провокував наших захисників Широкиного.