Окупанти п'ять разів обстріляли українські позиції під Новолуганським

Російсько-окупаційні війська протягом минулої доби здійснили на Луганському напрямку 13 обстрілів та 15 - на Донецькому.

Таку інформацію оприлюднив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На Луганському напрямку сталися 13 обстрілів. Після спокійної ночі о п’ятій ранку противник розпочав обстріл з міномета калібру 82 мм опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського", - сказав Праута.

Він зазначив, що близько полудня та ввечері окупанти ще тричі вели вогонь на цій ділянці фронту з мінометів цього ж калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Так само зранку і до пізнього вечора ворог обстрілював позиції наших військ неподалік Новолуганського. Загалом тут сталися п'ять обстрілів із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї", - зауважив Праута.

Він зазначив, що ворог на Донецькому напрямку ворог порушив режим тиші 15 разів. Тричі за добу окупанти відкривали вогонь поблизу Широкиного – спочатку з міномету калібру 120 мм, а згодом зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів. По два рази, вночі та ввечері, противник обстрілював захисників Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї, та оборонців Богданівки – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.