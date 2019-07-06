У пунктах пропуску на лінії розмежування у чергах очікують 250 авто

У суботу, 6 липня, у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування у зоні проведення операції Об'єднаних сил у чергах очікують 250 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 20/70; "Гнутове" – 20/20", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі КПВВ відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі. Пасажиро-транспортний потік залишається динамічним.

Минулої доби, 5 липня, через КПВВ прослідувало 40,5 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.