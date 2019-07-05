На навчаннях Sea Breeze-2019 у районі Одеси продовжуються спільні заняття підрозділів багатонаціональних сил. Зокрема, 5 липня морські піхотинці ВМС виконували практичні вправи зі стрільби зведених тактичних груп, на яких продемонстрували снайперські результати.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

"Сьогодні морські піхотинці ВМС ЗС України та їх американські колеги виконували практичні вправи зі стрільби зведених тактичних груп. Згідно з планом занять, у складі підрозділів діяли не тільки стрільці, кулеметники, гранатометники, мінометні розрахунки, а й екіпажі бойових машин піхоти. Вранішня злива не завадила учасникам занять успішно впоратись із завданням по знищенню умовного противника", - зазначили у ВМС України.

Високу бойову майстерність продемонстрували, зокрема, морські піхотинці окремого батальйону морської піхоти, яким командує досвідчений командир Вадим Сухаревський.

Учасники Sea Breeze-2019 провели стрільби з гранатометів та кулеметів / Фото: Лариса Мала, mil.gov.ua

Практично з перших пострілів на вогневих рубежах українські військовослужбовці показали високі результати виконання нормативів зі стрільби зі штатного озброєння. Такий рівень майстерності пояснили просто: тривалий час особовий склад батальйону, яким командує майор Сухаревський, виконує бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних Сил. Знання і досвід кожного солдата і сержанта набуті безпосередньо в боях, оскільки ціна помилки там - життя.

Морські піхотинці показали досконале володіння всіма видами стрілецької зброї: прицільно вели вогонь з кулеметів і гранатометів.

Також в рамках навчань були задіяні 27 військових кораблів: 9 від ВМС України, від США - один есмінець Карні, від Британії - есмінець Дункан, від Грузії - патрульный катер типу Айленд "Очамчіре", від Канади - фрегат "Торонто", від Румунії - фрегат "Р.Фердінанд", корвет "Себастьян", корвет "Ластунул", від Туреччини - фрегат "Тургутрейс", від Болгарії - корвет "Бодрі".

Міжнародні військові навчання Sea Breeze в Одесі / Фото: Ляшонок Ніна та Зозуля Юлій, Укрінформ

Операційною зоною проведення навчань є південно-західна частина Чорного моря. Основні завдання: відпрацювання операцій за стандартам НАТО, що спрямовані на забезпечення миру і безпеки в кризовому регіоні із концентрацією зусиль на компонентах протикатерної оборони, протимінних дій, морської операції з перехоплення підозрілого судна.

Перше фото: mil.gov.ua