Кабмін заборонив обмежувати електрику КП "Вода Донбасу"

Кабінет міністрів України своїм рішенням заборонив застосовувати будь-які обмеження постачання електроенергії комунальному підприємству «Вода Донбасу», яке є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.

Відповідне рішення ухвалене під час засідання Кабміну 5 липня, повідомляє урядовий портал.

"Збій у постачанні електроенергії спричиняє перебої із постачанням води, а це у свою чергу обумовлює не тільки соціальне невдоволення мешканців, а й несе загрози санітарно-епідеміологічного і техногенного характеру. Знеструмлення КП «Вода Донбасу» - це знеструмлення 9 фільтрувальних станцій, 152 водопровідно-насосних станцій, 24 каналізаційних очисних споруд, 74 каналізаційно-насосних станцій, що знаходяться на території, підконтрольній українській владі", - підкреслили в уряді.

Зазначається, що ухвалене рішення вирішує питання ритмічної роботи підприємства, а відтак безперебійного постачання води споживачам.

Також повідомляється, що в червні, після проведення консультацій з профільними міністерствами й відомствами, було запропоноване рішення надати КП «Вода Донбасу» статус «захищеного споживача», який унеможливлює вимкнення електрики на об’єктах і підрозділах підприємства.