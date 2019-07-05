Хомчак заявляє, що кількість бойових частин ЗСУ не зменшиться

Доручення про проведення належних розрахунків з упорядкування штатної чисельності Збройних Сил не означає, що планується скорочення чисельності війська чи бойових частин ЗСУ.

Про це в інтерв'ю “АрміяInform” заявив начальник Генштабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, відповідаючи на питання, чи планує Генштаб скоротити окремі військові частини ЗСУ.

“Критику моїх заяв про наміри активно реформувати Генштаб, систему управління, забезпечення військами тощо оцінюю, як вплив ворожої пропаганди задля дискредитації нової влади та призначених президентом Зеленським посадовців. Завдання ворога та опонентів — посіяти недовіру в суспільстві до наших рішень щодо впровадження комплексу реформ. Прикро, що чимало українців, почасти через необізнаність у питаннях розвитку війська, а дехто — з корисливих інтересів, розганяють зраду”, - заявив Хомчак.

Він зауважив, що в деяких військових частинах занадто "роздутий" штат, але при цьому воювати нікому. “Я віддав вказівки про проведення належних розрахунків з упорядкування штатної чисельності Збройних Сил. Зрозуміло, не знижуючи боєздатності і з урахуванням залучення за потреби оперативного резерву до складу цих частин. Як тільки я поставив завдання провести такі розрахунки, наступного дня розпочався ґвалт. Наголошую: військо не скорочується. І кількість бойових частин не зменшиться”, - запевнив начальник Генштабу.

Хомчак також заявив, що поки залишиться змішана система комплектування війська: “Звісно, краще мати повністю контрактну, належно забезпечену армію. Таке військо має вагомі переваги, що підтверджує світовий досвід. Але в тому випадку, коли ефективно працює система підготовки резерву в державі, яка має працювати без збоїв на будь-якому з етапів, починаючи з середньої школи. Прикладів у світі є чимало. Вивчаємо найприйнятніші для нас. Проте найближчим часом ми не відмовимось від нинішньої змішаної системи комплектування війська”.

Крім того, начальник Генштабу запевнив, що Україна не змінить курс на євроінтеграцію і НАТО. “Під час перших зустрічей з іноземними партнерами з різних вуст звучало одне й те ж запитання: “Ви плануєте змінити курс, звернути з дороги євроатлантичної інтеграції?”. Зізнаюсь, мене це здивувало. Відповідь була короткою і ствердною: курс на євроінтеграцію і НАТО не змінюємо!” - підкреслив Хомчак.