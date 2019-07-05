Після отримання російських паспортів бойовики “Л/ДНР” гайнуть до РФ — розвідка

Після отримання російських паспортів бойовики “Л/ДНР” гайнуть до РФ — розвідка

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Укрінформ
Російське окупаційне командування поширює чутки про захоплення найближчим часом військами ООС нових територій у "сірій зоні". Серед бойовиків стрімко зростає кількість бажаючих виїхати з “ДНР/ЛНР” до РФ після отримання російських паспортів.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях активізували проведення інформаційно-пропагандистських заходів з нав’язування місцевому населенню переконання щодо можливості мирного врегулювання ситуації тільки на умовах керівництва РФ. Водночас для посилення впливу на особовий склад та виправдання ініціювання бойових дій російське окупаційне командування поширює чутки про загрозу захоплення найближчим часом Об’єднаними силами нових територій у так званій сірій зоні”, - зазначив речник.

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Водночас, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, серед особового складу з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ стрімко зростає кількість осіб, які мають намір після отримання російських паспортів достроково звільнитися з контрактної служби та виїхати для працевлаштування за межі тимчасово окупованої території.

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