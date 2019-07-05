Окупанти 10 разів прицільно обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

Російсько-окупаційні війська від початку доби 5 липня десять разів прицільно обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок обстрілів один український захисник поранений.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“За наявною інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 10 прицільних обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил ворог вів обстріли наших позицій 5 разів. За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення. Його евакуйовано до військового госпіталя”, - повідомив речник.

Гуцуляк уточнив, що противник о 05.05 розпочав мінометний обстріл захисників Кримського. З напрямку від смт Слов’яносербська окупанти випустили сім мін калібру 82 мм. Окрім цього, від окупованого смт Донецький після 05.00 ворог вів обстріли з ПТРК та гранатометів по оборонцях Новотошківського.

З 06.30 до 07.10 окупанти двічі від селища Доломітне вели обстріли захисників Новолуганського. Загалом тут противник випустив близько 20 мін калібру 82 мм та вів вогонь із озброєння БМП.

Окрім цього, за словами речника, від окупованого міста Первомайськ ворог випустив загалом 19 мін, переважно 120-го калібру по українських оборонцях Золотого-4.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об’єднаних сил з 02.15 ночі по захисниках Водяного від окупованого села Ужівка вів вогонь ворожий снайпер.

Застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, ворог порушував режим тиші поблизу н.п. Богданівки та Миколаївки, з гранатометів — в районі Новотроїцького.

Крім того, з 11.40 протягом 20 хвилин окупанти випустили дев'ять мін калібру 120 мм по українських позиціях біля Широкиного.

В Міноборони запевнили, що підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу збройну активність черговими вогневими засобами, та неухильно дотримуючись Мінських угод.