У пунктах пропуску на Донбасі у чергах стоять 225 авто

У п’ятницю зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 225 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/45; “Мар’їнка” – 0/40; “Новотроїцьке” – 50/20; “Гнутове” – 30/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

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За даними прикордонників, пасажиро-транспортний потік залишається динамічним. Загалом через КПВВ прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.