В Опитне на лінії розмежування привезли електрогенератори

Мешканцям селища Опитне, розташованого на лінії розмежування поблизу Донецького аеропорту, і де відсутні електроенергія, водопостачання і газопостачання, передали генератори та паливно-мастильні матеріали.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Мешканцям Опитного передали генератори та паливно-мастильні матеріали», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в рамках робочого візиту заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін спільно з керівництвом Ясинуватської районної адміністрації з робочою поїздкою відвідали мешканців селища Опитне.

Цей населений пункт розташований безпосередньо на лінії розмежування поблизу Донецького аеропорту, і через безперервне ведення бойових дій та обстріли з боку російських військових формувань більшість мешканців Опитного залишили свої домівки. Як повідомили представники Ясинуватської РДА, до початку російської агресії у селі постійно проживали близько 800 осіб, зараз залишилися лише 38 жителів. Вся інфраструктура та домоволодіння пошкоджені або повністю зруйновані. У селищі повністю відсутня електроенергія, водопостачання, газопостачання і транспорт.

За словами Філашкіна, зустріти людей на вулицях селища майже неможливо, через бойові дії люди мусять постійно переховуватись в підвалах своїх домівок.

«Сьогодні ми надали мешканцям Опитного посильну допомогу», - зазначив він.

Фото: Донецька ОДА