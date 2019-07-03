В "ІС" пояснили, наскільки важливою є робота "ексклюзивних кадрів" у розвідці

Координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець вважає, що фінансування розвідувального співтовариства України необхідно збільшувати.

Про це йдеться в його публікації на сайті «ІС» .

За його словами, однією з найбільш актуальних ділянок роботи для нинішнього українського розвідувального співтовариства є загрози, які з собою несе епоха гібридних та інформаційних воєн. Фактично, на сьогодні українська розвідка, крім того, що вона здобуває інформацію (включаючи так звану «попереджувальну»), аналізує її і на основі цього аналізу прогнозує розвиток ситуації, ще має пряме і безпосереднє відношення до формування світової громадської думки про ситуацію в країні і навколо неї, наголосив Машовець.

«Особливо це актуально, коли агресор веде проти нас широкомасштабну інформаційну атаку (кампанію) практично в усіх напрямках і практично на всіх рівнях. Без такого роду діяльності нашої розвідки ми навряд чи можемо вести мову про успішні зовнішньополітичні перемоги», - вважає координатор «ІС».

Він зазначив, що для виконання подібних завдань українській розвідці необхідні кваліфіковані кадри і якісне, відповідно до сучасних вимог і світових стандартів, матеріально-технічне забезпечення, а також певний рівень фінансування розвідувальних операцій, що проводяться цими кадрами.

«Сучасний співробітник української розвідки ... - перш за все, це високоінтелектуальна людина, освічена, всебічно підготовлена і розвинена в багатьох галузях людських знань. По суті, це «штучний», я б сказав, ексклюзивний кадр, з неординарним і навіть творчим мисленням. Очевидно, що підготовка, а головне - утримання такого роду фахівця в своїх рядах для будь-якої розвідки, аж ніяк не дешеве задоволення», - додав Машовець.

Він також навів дані, що на 2019-й рік для всього розвідувального співтовариства США (включаючи ЦРУ, АНБ тощо) заплановано фінансування на рівні 86 млрд дол., при цьому весь бюджет України - близько 40 млрд дол. Німецька «служба інформації», за даними Машовця, витрачає на розвідку не менш як 730-735 млн євро на рік.

«Всі ці показники можна порівняти з відкритими даними по нашим розвідкам, прописаними в бюджеті на 2019 й рік, і відразу ж зрозуміти, що розрив не просто величезний, а колосальний», - додав координатор «ІС».

«Ми можемо як завгодно змінювати і реформувати свої розвідки, збільшувати або зменшувати їм штати, перетягувати з місця на місце, або влаштовувати їм 100% «ротації», однак очевидно одне - поки там не функціонуватиме постійне ядро, ну або якщо хочете, «кістяк» спеців-мультиінтелектуалів на ПОСТІЙНІЙ основі, здатних в найкоротші терміни зануритися в ту чи іншу проблему і видати ефективний результат (прогноз) з відповідним матеріально-технічним забезпеченням, діла не буде. І найголовніше. Пам'ятаємо, що країни, які економлять на розвідці, залишаються на узбіччі політичного життя і економічного добробуту, перетворюючись на об'єкт міжнародної політики. А в гіршому разі - наша державність цілком може стати таким собі «предметом для дискусій» серед більш сильних і прогресивних», - підсумував він.

фото: ІС