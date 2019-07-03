На Донбасі у пунктах пропуску очікують 265 авто

На Донбасі у пунктах пропуску очікують 265 авто

Укрінформ
У середу зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 265 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 25/50; “Мар’їнка” – 20/60; “Новотроїцьке” – 20/50; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

Читайте також: Делегація Кабміну їде у Станицю Луганську, аби доповісти ситуацію Президенту

Як інформують прикордонники, пасажиро-транспортний потік минулої доби залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало майже 42 тисячі осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів.

Фото  Держприкордонслужби

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-