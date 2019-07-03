На Донбасі у пунктах пропуску очікують 265 авто

У середу зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 265 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 25/50; “Мар’їнка” – 20/60; “Новотроїцьке” – 20/50; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

Як інформують прикордонники, пасажиро-транспортний потік минулої доби залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало майже 42 тисячі осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів.

Фото Держприкордонслужби