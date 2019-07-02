Окупанти тричі обстріляли позицій ЗСУ під Мар'їнкою

Станом на 18.00 вівторка, 2 липня, російсько-окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав бойове травмування.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази поблизу населеного пункту Мар'їнка, з напрямку Трудівського та Олександрівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поряд Лебединського, з напрямку Саханки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Новолуганського, з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм; двічі околиці Новолуганського, з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.