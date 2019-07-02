ЗСУ знищили дві новітні станції радіоелектронної розвідки РФ — InformNapalm

Збройні сили Україні знищили на Донбасі російський розвідувальний пункт, до складу якого входили новітні станції радіоелектронної розвідки та боротьби.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

"Сьогодні офіцер ЗСУ, який пише у Facebook під псевдонімом Dmitriy Müller, опублікував відеофакт знищення двох станцій РЕБ/РЕР російських окупаційних військ на Донбасі. В описі до відео він вказав, що одним з підрозділів ЗСУ 29 червня 2019 року поблизу населеного пункту Майорове (Донецька область) було знищено дві станції розвідки "Торн-МД", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, волонтери InformNapalm через власні канали перехоплення інформації зафіксували 29 червня, що ураження насправді відбулося, проте мова може йти про два різні комплекси: один із них - насправді сучасний російський автоматизований мобільний комплекс радіоконтролю тактичного призначення "Торн-МД", а другий – російська станція перешкод Р-330Ж "Житель".

"Обидві ці системи працюють у зв’язці: "Торн" веде розвідку, а "Житель" здійснює придушення. Тримати два комплекси "Торн" на одній позиції немає сенсу, це ще один факт на користь інсайдерських джерел InformNapalm", - повідомляється у публікації.

Волонтери зазначають, що ці технічні засоби є складними комплексами, якими можуть керувати виключно фахівці. Тому можна вважати, що крім ураження дороговартісних систем противника могли бути знищені і кадрові російські військовослужбовці.

Також волонтери InformNapalm провели геолокацію за вказаним відео і визначили точні координати знищення цих російських систем: 47°29’50.2″N 37°58’31.6″E.

Повідомляється також, що ці комплекси на Донбасі фіксувалися й раніше. "10 лютого 2019 року БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ малого радіуса дії виявив один комплекс радіорозвідки "Торн" на шасі вантажівки (КамАЗ), який стояв поблизу житлового будинку в Новогригорівці. Про це повідомлялося у звіті ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

В InformNapalm нагадали, що волонтери цієї міжнародної розвідувальної спільноти неодноразово, починаючи з 2015 року, фіксували та публікували фото і координати розміщення російських комплексів "Торн" та станції перешкод Р-330Ж "Житель", які занесені у базу даних доказів російської військової присутності на Донбасі.

"Станом на 1 липня 2019 до нашої бази внесено вже 51 тип військової техніки та озброєння ЗС РФ, яке було викрито на окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. Крім того, за даними InformNapalm, викрито факти участі в бойових діях на Донбасі військовослужбовців з 98 військових формувань Російської Федерації з різних військових округів, які брали участь у війні як окремі консультанти і керівники, так і в складі батальйонних тактичних груп або бойових гібридних формувань російських окупаційних сил", - йдеться у повідомленні.

Тож, проведений InformNapalm фактчекінг свідчить, що знищення новітньої російської військової техніки на Донбасі справді відбулося 29 червня, була знайдена геолокація місця події, а також з власних джерел отримані підтвердження та додаткові факти. "Проте у нас є підстави казати, що було нанесено ураження не двом комплексам "Торн" як зазначається у повідомленні до відео, а лише одному. А другою знищеною системою є також російська станція Р-330Ж "Житель", - підсумовує InformNapalm.