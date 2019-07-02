Польський міністр поїхав на Донбас

Новопризначений польський міністр Міхал Вось, який відповідає в Раді міністрів РП за гуманітарну допомогу, у вівторок поїхав на Донбас, аби визначити подальші напрямки польської допомоги для регіону.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Польська делегація відвідає, зокрема, Краматорськ, Авдіївку і Світлодарськ на Донбасі",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Авдіївці у вівторок, 2 липня, міністр зустрінеться з психологами з Християнської служби порятунку і партнерами проекту, а також представниками Карітасу з Вінниці.

Вось нагадав, що торік польський уряд виділив 2,5 млн злотих (понад 650 тис. дол.) на програму психологічної, продовольчої і гігієнічної допомоги для мешканців населених пунктів, які живуть на лінії розмежування.

“Цей візит в Україну, на Донбас, здійснюється для того, щоб побачити ефект від того, як були витрачені ці 2,5 млн, і зробити висновки. Якщо допомога буде потрібною й надалі, а ми вже маємо такі сигнали, тобто фінансування психологічної допомоги для жертв війни, сімей, дітей та жінок, які там є, але також й поточна продовольча і гігієнічна підтримка, то ми будемо готові взяти участь в черговому проекті, зокрема з Карітасом”, - підкреслив Вось.

Як інформувало агентство, це перший закордонний візит міністра після призначення на цю посаду.

28-річний Вось був призначений міністром - членом Ради міністрів Польщі на початку червня. До цього він був заступником міністра юстиції Польщі, депутатом сеймику Сілезького воєводства.