Медики ООС надали допомогу волонтерам, які постраждали під Мар'їнкою

Військові медики ООС надали допомогу колегам-волонтерам, що постраждали під час обстрілу окупантами біля Мар'їнки.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Бойовики здійснили обстріл автомобіля, на якому рухались волонтери-медики на ділянці дороги між Мар'їнкою та Красногорівкою. Два волонтери-медики отримали поранення. Військові медики одного з госпіталів зі складу ООС надали постраждалим цивільним колегам необхідну медичну допомогу та підготували їх до подальшого транспортування до лікувальної установи поза районом проведення операції Об'єднаних сил. Транспортування поранених здійснено службою Медицини катастроф”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Національною поліцією у Донецькій області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт).