ОБСЄ помітила на окупованій Луганщині людей із пов’язками "СЦКК"

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували чоловіків у військовій формі з блакитними нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" на недемонтованій крайній передовій позиції та на блокпосту російських окупаційних сил біля Станиці Луганської.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті СММ ОБСЄ.

"СММ продовжувала здійснювати моніторинг заходів, пов’язаних із процесом розведення сил і засобів біля Станиці Луганської. Так, 29 і 30 червня на передовій позиції збройних формувань (яка не була демонтована) південніше дерев'яних конструкцій, встановлених над зруйнованою частиною мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська), спостерігачі бачили двох чоловіків в одязі військового типу з блакитними нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" російською та англійською мовами. Тимчасом засобів військового типу зафіксовано не було", - йдеться у звіті.

Водночас 29 червня на ділянці розведення спостерігачі відмітили, що за допомогою двох машин (вантажівки з краном і вантажівки з причепом) з ділянки біля блокпоста російських окупаційних сил на південь від мосту у Станиці Луганській прибирали деякі споруди та кілька бетонних блоків.

"Упродовж дня на блокпосту команда Місії фіксувала безперервний потік людей, які переміщувалися в обох напрямках через контрольно-пропускні кабінки, де спостерігачі бачили співробітників у цивільному одязі, котрі здійснювали перевірку документів у тих, хто проходив через блокпост. На цій же ділянці члени патруля СММ бачили близько 10 чоловіків в одязі військового типу з аналогічними описаними вище блакитними нарукавними пов'язками. 30 червня, за спостереженнями Місії, ситуація не змінилася", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Водночас 29 і 30 червня Місія повторно констатувала, що на колишній крайній передовій позиції, а також в укритті для тих, хто очікує у черзі, Збройних сил України приблизно за 700 м на північ від дерев'яних конструкцій особового складу Збройних сил України не було.

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У звіті ОБСЄ нагадується, що Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) було створено у вересні 2014 року Україною та Російською Федерацією, які призначили по одному із представників для спільного керування СЦКК. До складу Спільного центру увійшли офіцери Збройних сил України та збройних сил Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну.

Фото: OSCE