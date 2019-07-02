У пунктах пропуску на Донбасі застрягли 235 авто

У вівторок зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні ООС у чергах очікують 235 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 25/50; “Мар’їнка” – 0/60; “Новотроїцьке” – 30/40; “Гнутове” – 20/10”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

За даними прикордонників, минулої доби відмічалось значне збільшення пасажиро-транспортного потоку в порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 40,4 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів.