Ватажку "ЛНР" Пасічнику повідомили про нову підозру

Ватажку терористичної організації "ЛНР" Леоніду Пасічнику повідомлено про нову підозру.

Про це повідомила прессекретар генерального прокурора Лариса Сарганна своїй сторінці у Facebook.

"Повідомлено про нову підозру ватажку терористичної організації "ЛНР" Леоніду Пасічнику за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, вчиненні з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 258-3 (керівництво терористичною організацією) КК України", - написала вона.

За словами Сарган, слідством встановлено, що 25 листопада 2017 року постановою так званої "народної ради ЛНР" №753 громадянина України за його згодою призначено "виконувачем обов’язків голови ЛНР". У вересні-жовтні 2018 року він подав до так званої "центральної виборчої комісії ЛНР" заяву про реєстрацію його кандидатури на посаду так званого "голови ЛНР". 1 жовтня 2018 його заяву задоволено та зареєстровано як кандидата на посаду очільника терористичної організації "ЛНР".

Речниця наголосила, що за результатами проведених усупереч чинному законодавству на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області 11 листопада 2018 так званих "виборів" його обрано "головою ЛНР".

Сарган зазначила, що Пасічник вчиняє незаконні дії та бере участь у прийнятті колегіальних рішень, спрямованих на функціонування системи так званих органів влади "ЛНР" та діяльності так званої "народної міліції ЛНР". Він вчиняє дії на підтримку режиму окупації частини Луганської області Російською Федерацією, фактично очолює її окупаційну адміністрацію, створює умови для функціонування озброєних підрозділів "ЛНР", видає їх учасникам накази, розпорядження, надає доручення, у тому числі які стосуються здійснення збройного опору задіяним у проведенні операції Об’єднаних сил військовослужбовцям ЗСУ та іншим військовим підрозділам. Пасічник приймає звіти про виконання тих чи інших дій, застосовує заходи впливу щодо учасників терористичної організації за невиконання наказів і доручень або порушення встановлених правил поведінки учасниками "ЛНР", підшукує нових членів терористичної організації та призначає їх на відповідальні керівні посади, виконує інші протиправні дії.

"Таким чином, в період з 25 листопада 2017 року по теперішній час, достовірно знаючи, що "ЛНР" діє всупереч Конституції України та нормативно-правових актів України, вказана особа умисно вчиняє дії, направлені на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та керує терористичною організацією "ЛНР", - додала прессекретар генппрокурора.

Як повідомлялося, стосовно Пасічника як керівника псевдодержавного органу "міністерства державної безпеки ЛНР" вже направлено обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, який нині розглядається. Санкція ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої, санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Фото: narodna-pravda.ua