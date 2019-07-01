Наряд поліції потрапив під обстріл на Донеччині, двоє постраждалих

В Ясинуватському районі Донецької області під час патрулювання населених пунктів наряд поліції потрапив під обстріл бойовиків, у результаті двоє поліцейських опинилися у військовому госпіталі.

Про це повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції Донецької області.

“Вчора, 30 червня, під час вечірнього патрулювання Верхньоторецького співробітники сектору реагування патрульної поліції Авдіївки потрапили під ворожий вогонь. Наразі двоє поліцейських 41 та 47 років отримали контузію, знаходяться у військовому госпіталі у місті Часів Яр. Також пошкоджено службовий автомобіль”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці, які перебувають у зоні проведення ООС, щоденно здійснюють патрулювання населених пунктів, які знаходяться на лінії розмежування. Головне завдання – вчасно надати допомогу громадянам, які її потребують.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Також повідомлялося, що під час вечірнього обстрілу, 30 червня, пошкоджені 3 будинки по вул. Нахімова в Авдіївці. Постраждалих серед мирного населення немає.

Фото: Покровський відділ поліції Донецької області