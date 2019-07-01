Поліція показала наслідки обстрілу Авдіївки

На Донеччині поліцейські задокументували наслідки обстрілу російськими окупантами трьох приватних будинків Авдіївки.

Про це 1 липня повідомили в поліції Донецької області.

«Поліцейські задокументували наслідки обстрілу прифронтової Авдіївки. Вдруге за тиждень, 30 червня, місто опинилося під вогнем терористів. В результаті обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що повідомлення про обстріл надійшло до Авдіївського відділення поліції у неділю близько 18.00 від місцевих мешканців. Були пошкоджені 3 будинки на вулиці Нахімова.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.