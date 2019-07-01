Окупанти двічі обстріляли Новолуганське з ПТРК та артилерії — СЦКК

За інформацією української сторони СЦКК, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Новолуганське, що на Донеччині, пошкодивши будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Впродовж доби, спостережною групою “Світлодарськ” української сторони СЦКК проведено дві фотофіксації за фактом обстрілу населеного пункту Новолуганське Донецької області. 28 червня з 18.12 до 19.43 ворог нещадно обстріляв місто, застосувавши при цьому артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм. Встановлено, що вогонь вівся з Горлівки", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що в дачному кварталі на вулиці Вишнева, на ділянці під забудову, військові зафіксували вирву від вибуху міни. Внаслідок влучання артилерійських снарядів калібру 152 мм у сусідніх будинках пошкоджено покрівлю, стелі та несучі стіни.

Водночас 29 червня на провулку Некрасова о 17 годині протитанковий ракетний комплекс влучив на подвір’я будинку місцевої жительки. У результаті вибуху у будинку вибиті вікна та зруйнований паркан. Спостережна група встановила, що ракета була випущена з південного напрямку з відстані близько 3000 м.

“На щастя, обійшлося без жертв”, - зазначили в пресслужбі, додавши, що ворожі обстріли мають систематичний характер.