Окупанти двічі обстріляли Новолуганське з ПТРК та артилерії — СЦКК
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Впродовж доби, спостережною групою “Світлодарськ” української сторони СЦКК проведено дві фотофіксації за фактом обстрілу населеного пункту Новолуганське Донецької області. 28 червня з 18.12 до 19.43 ворог нещадно обстріляв місто, застосувавши при цьому артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм. Встановлено, що вогонь вівся з Горлівки", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі уточнили, що в дачному кварталі на вулиці Вишнева, на ділянці під забудову, військові зафіксували вирву від вибуху міни. Внаслідок влучання артилерійських снарядів калібру 152 мм у сусідніх будинках пошкоджено покрівлю, стелі та несучі стіни.
Водночас 29 червня на провулку Некрасова о 17 годині протитанковий ракетний комплекс влучив на подвір’я будинку місцевої жительки. У результаті вибуху у будинку вибиті вікна та зруйнований паркан. Спостережна група встановила, що ракета була випущена з південного напрямку з відстані близько 3000 м.
“На щастя, обійшлося без жертв”, - зазначили в пресслужбі, додавши, що ворожі обстріли мають систематичний характер.