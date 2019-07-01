У КПВВ на Донбасі у чергах очікують 200 авто

У понеділок зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 200 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 15/35; “Мар’їнка” – 0/50; “Новотроїцьке” – 30/40; “Гнутове” – 20/10”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі.

За даними прикордонників, минулої доби відмічалось деяке зменшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попереднім днем. Загалом через КПВВ прослідувало 35,5 тисяч осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.

Фото Держприкордонслужби