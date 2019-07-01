На Донбасі - 23 порушення "тиші", Талаківку обстріляли із 122 мм артилерії

30 червня збройні формування РФ 23 рази порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Мар’їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП;

поряд Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів;

в районі населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;

околиці Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету;

двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

поряд Пісок – зі 120 мм міномету;

околиці Талаківки – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

в районі населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;

два рази поряд Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці Красногорівки – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

район населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;

два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

район населеного пункту Новотошківське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

“Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил”, - повідомляє штаб.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.