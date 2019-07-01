На Донбасі - 23 порушення "тиші", Талаківку обстріляли із 122 мм артилерії
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
чотири рази поблизу Мар’їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП;
поряд Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів;
в районі населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;
околиці Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету;
двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
поряд Пісок – зі 120 мм міномету;
околиці Талаківки – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
в районі населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
два рази поряд Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
околиці Красногорівки – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
район населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:
поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;
два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
район населеного пункту Новотошківське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає.
На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
“Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил”, - повідомляє штаб.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.