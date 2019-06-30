Українські військові не причетні до обстрілу Олександрівки - штаб ООС

29 червня у звіті спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ, опублікована інформація стосовно поранення жінки внаслідок обстрілу в Олександрівці Донецької області. У лікарні, в Петровському районі Донецька, що на тимчасово-окупованій території, команда Місії бачила жінку з закривавленими бинтовими пов'язками на тілі. Медики повідомили представників Місії, що до них доправили жінку 18 червня.

В повідомленні йдеться, що, зі слів жінки, 14 червня вона отримала осколкові поранення. Коли стався обстріл, пенсіонерка саме перебувала вдома.

"Слід відмітити, що обстріл Олександрівки в останніх звітах СММ ОБСЄ не був зафіксований, тим більше поранення людей у цьому населеному пункті. Є всі підстави стверджувати, що спостерігачі для фіксації на місце можливого обстрілу не виїжджали. Все це унеможливлює визначення правдивості слів жінки про отримання поранень внаслідок обстрілу. Оскільки відсутні факти фіксації обстрілу, типу озброєння, напрямку стрільби та свідчення місцевого населення про обстріл необхідно зробити висновок підрозділи Об’єднаних сил до даного інциденту непричетні", - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, у звіті зафіксовано пошкодження житлових будинків в Золотому 5. В результаті обстрілу зі стрілецької зброї 27 червня пошкоджено вікно та стіна двоповерхового будинку. На вулиці Дундича, патруль у кількох квартирах багатоповерхівки помітив розбиті вікна, а в одній із квартир виявили подряпини на меблях. Мешканка однієї з квартир повідомила, що обстріл був вранці.

"Виходячи з вище згаданого, українська сторона СЦКК зазначає, що характеристика форми рельєфу даної місцевості складає закритий профіль, та виключає будь-яку можливість ураження будинку зі стрілецької зброї з боку ЗСУ. Водночас, відстань до позицій наших армійців становить понад 4,4 км, що за тактико-технічними характеристиками вказаної стрілецької зброї унеможливлює здійснення вищезазначеного обстрілу, в той час коли до позицій окупантів – 1,4 км. Висновки очевидні", - констатували у штабі.