Про звільненого з полону Горяїнова розповіли у бригаді, де він служив

“Деякими ЗМІ та користувачами соціальних мереж розповсюджується дезінформація щодо військовослужбовця 53 ОМБр, який потрапив в полон і був переданий 28 червня в Мінську. Стверджується, що Горяїнов Максим Анатолійович «...22 травня 2019 р., будучи водієм КамАЗу, в якому ще знаходилось 7 військовослужбовців 53 ОМБр, їдучи по службових справах по трасi Маріуполь - Донецьк до Краматорська, перетнувши перші два наших блокпоста, після яких не повернув налiво на Березовому-2, щоб оминути Донецьк, не зупинившись на останньому блокпосту, привiз своїх офiгевших вiд того, що сталось, та ще й, мабуть, сонних побратимів прямісінько на блокпост ворога, де їх швидко прийняли бойовики Дири...», - зазначили у 53-й бригаді і наголосили, що “ця інформація не відповідає дійсності”.

Зокрема, як заявили у бригаді ЗСУ, старший солдат Максим Горяінов не міг бути за кермом автомобіля, оскільки у нього немає права керування автомобілем, тим паче вантажним, який обладнаний для перевезення людей.

У 53-й ОМБр попросили не розповсюджувати не перевірену інформацію та не дискредитувати військовослужбовців, не маючи об’єктивної інформації.

Як повідомлялося, Горяїнов був одним із чотирьох українців, звільнених окупантами з полону на Донбасі 28 червня. Домовленість про передачу цих українців була досягнута між головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком та ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

Читайте також: Звільнені з полону в ОРДЛО українці прилетіли до Києва

Горяїнова взяли в полон 25 травня 2019 року і вже встигли провести суд, який призначив бійцеві 15 років позбавлення волі. Максим Горяїнов - один із восьми бійців, яких 22 травня бойовики взяли в полон у районі Новотроїцького. Бійці, рухаючись на вантажівці, відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію.