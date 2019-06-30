ОБСЄ втратила на окупованому Донбасі безпілотник

Місія спостерігачів ОБСЄ втратила безпілотник далекого радіуса дії на окупованій території Донеччини поблизу лінії зіткнення.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 28 червня.

"Увечері 27 червня, пролітаючи в районі н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька), безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії почав швидко втрачати потужність і висоту (після того як температура двигуна літального апарата досягла високого значення)", - йдеться у звіті.

При спробі приземлити БПЛА в районі на південь від н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) команда місії втратила зв'язок із літальним апаратом.

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В СММ вважають, що зараз робити висновки про причини інциденту зарано. Зазначається, що місія вживає невідкладних заходів для встановлення місця перебування БПЛА.

Як відомо, раніше російські окупаційні сили неодноразово глушили безпілотники СММ ОБСЄ, що призводило до їх втрати.