У СЦКК заявили про непричетність ЗСУ до обстрілів будинків в окупованих Пікузах

Українська сторона СЦКК відкидає спробу звинуватити підрозділи Об’єднаних сил в обстрілі населеного пункту Пікузи, що на тимчасово не підконтрольній урядові України території.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

"У щоденному звіті СММ ОБСЄ опубліковано інформацію про факт обстрілу будинків в Пікузах, що на не підконтрольній урядові України території. 26 червня спостерігачі прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні вирви. Крім того, від осколків була посічена стіна цієї ж двоповерхової будівлі", - йдеться у дописі.

Зазначається, що, на думку представників Місії, вирви утворилися внаслідок розриву мінометних мін 82-мм калібру, начебто випущених із західного напрямку.

Водночас на вулиці Ахматової, 37 на подвір’ї представники патруля виявили підривник і хвостовик реактивної гранати. Від ударної хвилі у нежитловому будинку були пошкоджені вікна і віконні ставні.

"На підставі даних української сторони СЦКК, вогнева активність підрозділів ЗС України та збройних формувань РФ в районі населеного пункту Пікузи вказує на те, що 26 червня противник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 та 18:25. Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Отже, враховуючи зазначені часові показники, причетність українських армійців до даного інциденту не підтверджується", - йдеться у дописі.

В СЦКК наголосили, що провокаційні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації спрямовані виключно на дискредитацію підрозділів Об’єднаних сил в очах мирного населення.