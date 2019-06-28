Окупанти стріляють із важкої артилерії та БМП - 14 порушень “тиші” за день

Від початку доби, 28 червня, російські окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, втрат та поранених серед військовослужбовців немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

“Від початку доби ворог чотирнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Широкине, з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї; неподалік Опитного, з напрямку Спартака – з артилерійських систем калібру 122 мм; три рази біля Авдіївки, з напрямку Яковлівки та Ясинуватої – з мінометів калібру 120 мм; двічі поблизу Водяного, з напрямку Азова – з міномету калібру 82мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Лебединське, з напрямку Ужівки – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберного кулемета.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські збройні формування здійснили шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Новгородське, з напрямку шахти імені Гагаріна – з мінометів калібру 120 мм; околиці Кримського, з напрямку Сентянівки – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів; три рази поряд Новолуганського, з напрямку Доломитіно – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомета; район населеного пункту Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.