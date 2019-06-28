Кучма поїхав у Станицю Луганську, щоб побачити розведення сил

Як зазначається, головною метою візиту є оцінка стану справ безпосередньо на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської, де, відповідно до рамкового рішення ТКГ, має бути завершене розведення сил і засобів.

Леонід Кучма відвідав Станицю Луганську / Фото: president.gov.ua

«Твердо наголошую: Україна йтиме до миру, не втрачаючи жодного зі своїх національних інтересів. Збереження життів кожного українського воїна й кожного мирного мешканця прифронтових територій – один із найбільших і найпріоритетніших національних інтересів. Так само, як і наша територіальна цілісність», – сказав Кучма.

Згідно з рамковим рішенням, протилежна сторона повинна відійти за лінію, визначену Меморандумом від 19 вересня 2014 року, зокрема прибрати укріпну споруду поблизу української частини КПВВ «Станиця Луганська». У 2016 році НЗФ ОРЛО захопили цю територію всупереч Мінським домовленостям.

Кучма поспілкувався з українськими військовими, які несуть службу в зоні проведення ООС, прикордонниками, котрі працюють на КПВВ, та місцевими мешканцями й представниками місцевої влади. Він також підкреслив, що перебуває на Луганщині виключно як керівник української делегації в ТКГ. Кучма повідомив, що, відповідно до рішення Глави держави, на початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території та окреслити шляхи їхнього вирішення.

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Опівдні 26 червня у Станиці Луганській почалося розведення сил. Українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

27 червня спостерігачі ОБСЄ зафіксували біля Станиці Луганської відведення підрозділів і озброєння як Збройних сил України, так і бойовиків так званої «ЛНР».