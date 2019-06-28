Президент дав звання Героя бійцю ООС - посмертно

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 467/2019 про присвоєння звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» старшому солдату Андрію Волосу посмертно.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

"Військовий відзначений високою нагородою за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", - йдеться у повідомленні.

Андрій Волос у різний час у 2015-2017 роках виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції, а у 2018-му – операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

28 червня 2018 року поблизу населеного пункту Південне Донецької області старший солдат разом із товаришами по службі намагався евакуювати пораненого офіцера. Під час евакуації Андрій Волос отримав поранення внаслідок снайперського пострілу й дорогою до шпиталю помер.

Як поінформували у пресслужбі, іншим указом Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців, які виявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи Україну. Зокрема, орденами «За мужність» II та III ступенів, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику вітчизни» нагороджено 40 бійців, 11 з них – посмертно.