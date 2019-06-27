Окупанти 12 разів порушили “тишу”, поранений військовий

Російсько-окупаційні війська з опівночі 27 червня 12 разів порушили перемир'я, внаслідок обстрілів поранений один український військовослужбовець.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“Від початку сьогоднішньої доби станом на зараз у районі проведення операції зафіксовано дванадцять фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я... За попередньою інформацією, сьогодні дістав поранення один український захисник. Наразі він отримує невідкладну медичну допомогу, наші військові лікарі характеризують його стан як задовільний”, - сказав речник.

Він уточнив, що російсько-окупаційні війська активно вели вогонь з артилерії і мінометів. За підрахунками штабу операції Об’єднаних сил, станом на 12 годину бойовики встигли витратити вісім снарядів 152-го та шість снарядів 122-го калібру, а також 44 міни калібру 120 та 82 мм.

За даними штабу, під артилерійсько-мінометний вогонь уночі та вранці потрапляли військовослужбовці Об'єднаних сил поблизу Новолуганського, Старогнатівки, Світлодарська, Новгородського та Хутора Вільного.

Окрім того, вогонь з автоматичних гранатометів та озброєння БМП фіксувався в районах н.п. Оріхове, Опитне та Золоте-4.

За словами речника, вже від початку доби підрозділи українських військ вели активні оборонні дії і відповідали вогнем зі штатних засобів, без застосування заборонених зразків зброї.