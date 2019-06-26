Секретар РНБО обговорив співпрацю в "оборонці" з послом Індії
Про це повідомили у прес-службі РНБО.
“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч із Надзвичайним та Повноважним послом Індії Партха Сатпатхі. Під час зустрічі сторони обговорили стан співробітництва у сфері безпеки і оборони та перспективи його подальшої інтенсифікації”, - йдеться у повідомленні.
За словами Данилюка, для посилення співробітництва на стратегічному рівні нагальним на сьогодні є оперативний обмін інформацією між Україною та Індією з питань безпеки.
Сатпахті підкреслив важливість України як стратегічного партнера Індії у сфері військово-технічного співробітництва, зокрема, виробництва та постачання Україною газотурбінних двигунів для кораблів та спільних проектів у галузі авіабудування.
Також посол Індії в Україні запевнив у незмінності підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, повідомили у прес-службі.