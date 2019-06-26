Зеленський узгодив документи про порядок застосування ЗСУ

Президент Володимир Зеленський розглянув та узгодив документи, якими встановлено порядок застосування ЗСУ та інших складових сил оборони.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Зокрема, ці документи визначають стратегічні цілі, завдання, склад Збройних сил, інших складових сил оборони, які залучаються до оборони держави, їхню потребу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, матеріально-технічних засобах, фінансових та інших ресурсах, необхідних для виконання завдань", - йдеться у повідомленні.

Глава держави також заслухав доповідь начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо стану справ у ЗСУ, перебігу їхнього реформування та шляхів вирішення проблемних питань.

Зеленський наголосив на необхідності підвищення інтенсивності впровадження заходів оборонної реформи.

"Особливу увагу звертаю на реформування управління ЗСУ", – зазначив глава держави.

Він підкреслив, що з 2020 року в Україні має розпочатися впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності ЗСУ, передусім у підготовці військ.

"Ця робота не повинна бути імітацією, а стати реальними кроками реформування української армії відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. При цьому ми повинні пам’ятати, що основною цінністю є людина", – сказав Президент.

За словами глави держави, необхідно підвищити престиж військової служби та створити для цього всі умови. Головним при цьому є гідне та стабільне грошове забезпечення, житлові умови та реалізація пакету соціальної підтримки військовослужбовця.

"Лише після цього професія захисника стане однією з найпрестижніших у країні", – зауважив Президент.

Також глава держави наголосив, що у зоні проведення ООС необхідно забезпечити належні умови життєдіяльності особового складу всіх складових сектору безпеки та оборони, що беруть участь в операції.

"Збереження життя та здоров’я особового складу повинно стати головним пріоритетом роботи командирів усіх рівнів. А для цього доцільно надати командирам усіх рівнів максимальну ініціативу та повноваження в ухваленні рішень – із чіткою відповідальністю за результати їхнього виконання", – підкреслив Зеленський.

Президент звернув увагу Генштабу ЗСУ на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення виникнення на арсеналах, базах та складах надзвичайних ситуацій. Насамперед ідеться про запобігання диверсіям і терактам.

Також глава держави ознайомився з роботою Центру оперативного управління та контролю Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України.

Фото: прес-служба Президента України