На КПВВ Донбасу в чергах застрягли 250 авто

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 30/50; «Мар’їнка» – 0/50; «Новотроїцьке» – 20/60; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

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Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 42,7 тисяч осіб та 4,9 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.