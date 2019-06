Український спецпідрозділ уперше пройшов сертифікацію НАТО

Про це повідомили Український мілітарний портал та Командування сил спецоперацій США в Європі.

140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ склав відповідні іспити в Литві та відтепер має право залучатися Силами швидкого реагування НАТО (NATO Response Force, NRF).

Congratulations, #Ukraine! For the first time ever, a unit from a country which is not a member of the North Atlantic Alliance was able to pass the #NATO certification as a #SOF unit. #SpecialOperations #EuropeStronghttps://t.co/Pm7YK9rhAs pic.twitter.com/ipNq82u3WQ