Український спецпідрозділ уперше пройшов сертифікацію НАТО

Уперше в історії підрозділ з країни, яка не є членом Північноатлантичного альянсу, зміг пройти сертифікацію як підрозділ SOF (сил спеціальних операцій) НАТО.

Про це повідомили Український мілітарний портал та Командування сил спецоперацій США в Європі.

140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ склав відповідні іспити в Литві та відтепер має право залучатися Силами швидкого реагування НАТО (NATO Response Force, NRF).

Congratulations, #Ukraine! For the first time ever, a unit from a country which is not a member of the North Atlantic Alliance was able to pass the #NATO certification as a #SOF unit. #SpecialOperations #EuropeStronghttps://t.co/Pm7YK9rhAs pic.twitter.com/ipNq82u3WQ — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) 25 июня 2019 г.

NRF були створені на листопадовому саміті НАТО 2002 року в Празі замість союзного командування мобільними силами Європи.

Складаються з сухопутних військ, сил спеціального призначення, повітряних, морських сил, вони готові впродовж п'яти днів до проведення операцій евакуації або реагування на кризові ситуації у всіх частинах світу.

«При значному військовому конфлікті (війні) повинні стримувати ворога до підходу основних сил до 30 днів. Рішення про застосування SOF ухвалює рада», – ідеться в повідомленні.