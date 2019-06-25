У пунктах пропуску на Донбасі в чергах очікують 245 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 245 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів:«Майорське» – 20/30; «Мар’їнка» – 10/50; «Новотроїцьке» – 30/65; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 35,5 тисяч осіб та 4,4 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.