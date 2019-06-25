За І півріччя до ВМС залучили 900 контрактників

Протягом І півріччя 2019 року на службу за контрактом до Військово-морських сил ЗСУ зголосилися 900 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Лише за І півріччя 2019-го нам вдалося залучити на військову службу у підрозділах ВМС більше 900 людей. Минулого року контракт підписали понад 1500 громадян України. Ці цифри свідчать про правильність обраного нами шляху, що був запозичений у партнерів з країн НАТО”, ‒ цитує пресслужба заступника начальника штабу Командування ВМС ЗСУ Олександра Шевченка.

Як зазначається, комплектування кораблів та берегових частин флоту військовослужбовцями за контрактом удалося підвищити завдяки новим підходам. Їх застосовують працівники позаштатних Вербувальних центрів національних ВМС спільно з представниками обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Перший вербувальний центр ВМС в Одесі відкрили на початку серпня 2016 року за рекомендаціями партнерів країн-членів НАТО. Згодом подібний центр розпочав роботу в Миколаєві.

У пресслужбі повідомили, що першочергово комплектуються бойові частини, які залучаються до виконання завдань в районах операції Об’єднаних сил, але важливим також є питання комплектування посад на кораблях, катерах та суднах забезпечення флоту.

Фото: mil.gov.ua