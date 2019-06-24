Командувач ООС обговорив припинення вогню на Донбасі з головою місії ОБСЄ

Командувач операції Об’єднаних сил Олександр Сирський поінформував голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка про безпекову ситуацію на лінії розмежування.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

“Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський зустрівся з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном послом Яшаром Халітом Чевіком. Під час зустрічі командувач ООС поінформував посла Яшара Халіта Чевіка щодо поточного стану безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також про перебіг відновлення об’єктів цивільної інфраструктури, гуманітарну підтримку цивільного населення, ситуацію щодо мінної безпеки у районі відповідальності тощо”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили питання двостороннього припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.

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В прес-службі нагадали, що Яшар Халіт Чевік обійняв посаду голови СММ ОБСЄ в Україні 1 червня 2019 року за призначенням чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних та європейських справ Словаччини Мирослава Лайчака.