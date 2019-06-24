Окупанти 15 разів порушили "тишу", втрат немає

“Від початку доби ворог 15 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Як повідомляють у прес-центрі, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Водяне, околиці Авдіївки, неподалік селища Красногорівка, тричі обстріляв район населеного пункту Павлопіль, п’ять разів околиці Мар'їнки, поблизу населеного пункту Богданівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: околиці Південного, поряд з населеним пунктом Новгородське та район населеного пункту Новолуганське.