Окупанти ховають танки на розграбованих підприємствах Донбасу — розвідка
Укрінформ
Окупанти удосконалюють методи приховування своєї причетності до обстрілів ООС та об’єктів цивільної інфраструктури з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями: танки й артсистеми приховують у приміщеннях колишніх підприємств.
Про це під час брифінгу розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
“В ангарах, боксах та спеціально пристосованих приміщеннях колишніх підприємств, розграбованих окупантами, збільшилась кількість прихованого зберігання танків і артилерійських систем, які, для здійснення запланованих обстрілів у нічний час, переміщуються на підготовлені вогневі позиції з використанням великовантажних тралів”, - повідомив речник.
Так, за словами Мотузника, 22-23 червня з метою здійснення обстрілів позицій Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська вночі вивозили на вогневі позиції артилерійські установки, які щоразу після ведення вогню поверталися у місця прихованого зберігання.