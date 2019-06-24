Окупанти ховають танки на розграбованих підприємствах Донбасу — розвідка

“В ангарах, боксах та спеціально пристосованих приміщеннях колишніх підприємств, розграбованих окупантами, збільшилась кількість прихованого зберігання танків і артилерійських систем, які, для здійснення запланованих обстрілів у нічний час, переміщуються на підготовлені вогневі позиції з використанням великовантажних тралів”, - повідомив речник.

Так, за словами Мотузника, 22-23 червня з метою здійснення обстрілів позицій Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська вночі вивозили на вогневі позиції артилерійські установки, які щоразу після ведення вогню поверталися у місця прихованого зберігання.