Окупанти випустили по Авдіївці два десятки 120-мм мін

Російсько-окупаційні війська від початку доби 24 червня шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, у тому числі випустивши майже 30 мін.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“Від початку цієї доби станом на 12.00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь шість разів... З початку поточної доби бойових втрат у лавах українських військ немає”, - сказав речник.

Мотузяник уточнив, що о пів на п’яту ранку окупанти здійснили вогневий наліт на позиції Об’єднаних сил в районі Авдіївки, випустивши двадцять мін 120-го калібру. Вогонь вівся з напрямку с. Яковлівка. Крім того, о 06.15 ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у бік українських позицій в районі Красногорівки. О 07.50 російсько-окупаційні війська обстріляли з мінометів одразу двох калібрів позиції Об’єднаних сил біля Новгородського. У підсумку противником було витрачено 27 мін 120-го та 82-го калібрів, повідомив речник.

У відповідь українські військові застосували озброєння БМП та станкові гранатомети. Окрім того, ворожі постріли з гранатометів та стрілецької зброї фіксувалися вночі та вранці поблизу населених пунктів Водяне, Красногорівка та Павлопіль, констатував Мотузяник.

Він також підкреслив, що бійці підрозділів Об’єднаних сил вели вогонь у відповідь зі штатного озброєння, без застосування заборонених калібрів.