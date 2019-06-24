На Донеччині відремонтували 226 будинків, пошкоджених обстрілами окупантів

На Донеччині у прифронтових прифронтових населених пунктах рятувальники відновлюють постраждале внаслідок артилерійських обстрілів бойовиків житло, вже завершили ремонт 226 будинків.

Про це 24 червня повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області.

«На Донеччини рятувальники ДСНС продовжують проводити ремонтні роботи у будинках, що постраждали в результаті бойових дій. Наразі роботи тривають у м. Мар’їнка, Красногорівка, а також у с. Бердянське та Лебединське Волноваського району... З початку проведення відновлювальних робіт бійці ДСНС вже завершили ремонт за 226 адресами», - йдеться у повідомленні.

Тільки протягом минулих вихідних (22 та 23 червня) бійці ДСНС проводили відновлювальні роботи за 5 адресами.

Фото: ДСНС