У КПВВ на Донбасі очікують 230 автомобілів

У КПВВ на Донбасі очікують 230 автомобілів

Укрінформ
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 230 автомобілів.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/50; «Мар’їнка» – 0/50; «Новотроїцьке» – 20/60; «Гнутове» – 10/20», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На КПВВ "Станиця-Луганська" померла людина

Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 33,3 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-