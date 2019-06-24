У КПВВ на Донбасі очікують 230 автомобілів
Укрінформ
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 230 автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/50; «Мар’їнка» – 0/50; «Новотроїцьке» – 20/60; «Гнутове» – 10/20», - йдеться у повідомленні.
Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 33,3 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.