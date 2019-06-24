Окупанти 34 рази обстріляли позиції ЗСУ, троє поранених

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Павлополя – з міномета калібру 120 мм; чотири рази у районі населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем; п’ять разів околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Пісків – з автоматичних гранатометів; неподалік Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета; двічі околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї; поряд з Опиним – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:район населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; околиці Південного – з автоматичних гранатометів; поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; п’ять разів околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; у районі населеного пункту Майорськ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд зі Щастям – з автоматичних гранатометів; у районі населеного пункту Світлодарськ – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Луганського – з гранатометів різних систем; тричі околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу троє українських військовослужбовців отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 23 червня двох окупантів було знищено та ще двох поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поряд з Авдіївкою – з міномета калібру 120 мм.