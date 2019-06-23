Окупанти 12 разів обстріляли українські позиції, зокрема із забороненої зброї

Минулої доби збройні формування РФ дванадцять разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.

"Від початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське – з мінометів калібру 120 мм; двічі околиці Авдіївки, з напрямку Мінеральне – зі 120 мм міномету та станкового протитанкового гранатомета; неподалік селища Водяне, з напрямку Ужівки – з автоматичних гранатометів; район населеного пункту Піски, з напрямку Веселе – з автоматичного гранатомета; поблизу Мар'їнки, з напрямку Трудівський – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: околиці Шумів, з напрямку Шахти 6-7 – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; поблизу Південного, з напрямку шахти імені Гагаріна – з автоматичних гранатометів; в районі населеного пункту Травневе, з напрямку Доломітне – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського, з напрямку Доломітне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; околиці Майорська, з напрямку Горлівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; район населеного пункту Новолуганське, з напрямку Байрак – з 82 мм міномету, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються, зазначили в штабі.