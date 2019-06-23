Окупанти 31 раз відкривали вогонь, один боєць загинув, вісім поранені

Окупанти 31 раз відкривали вогонь, один боєць загинув, вісім поранені

Укрінформ
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу Водяного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • тричі в районі населеного пункту Старогнатівка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • тричі поблизу населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • околиці Красногорівки – міномет калібру 120 мм та автоматичний гранатомет;
  • поблизу Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;
  • тричі в районі Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • двічі в околицях Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберного кулемета;
  • в районі Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
  • поблизу Пісків – зі 120 мм міномета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні десять разів:

  • біля населеного пункту Піщане – з 82 мм міномета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • в околицях Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • у районі Новолуганського – з великокаліберних кулеметів;
  • чотири рази поблизу Луганського - з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • в околицях Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Зайцеве – з 82 мм міномета, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • у районі Новоолександрівки – з ручного протитанкового гранатомета.

За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім бійців дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено бронемашину.

Читайте також: ОБСЄ зафіксувала на Донеччині п'ятиразове збільшення обстрілів

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл: поблизу населеного пункту Павлопіль – з міномета калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції: в околицях Шумів – із ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Південного – з автоматичних гранатометів.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-