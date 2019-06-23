Окупанти 31 раз відкривали вогонь, один боєць загинув, вісім поранені

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Старогнатівка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

тричі поблизу населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці Красногорівки – міномет калібру 120 мм та автоматичний гранатомет;

поблизу Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;

тричі в районі Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі в околицях Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберного кулемета;

в районі Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

поблизу Пісків – зі 120 мм міномета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні десять разів:

біля населеного пункту Піщане – з 82 мм міномета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

в околицях Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі Новолуганського – з великокаліберних кулеметів;

чотири рази поблизу Луганського - з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

в околицях Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Зайцеве – з 82 мм міномета, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

у районі Новоолександрівки – з ручного протитанкового гранатомета.

За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім бійців дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено бронемашину.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл: поблизу населеного пункту Павлопіль – з міномета калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції: в околицях Шумів – із ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Південного – з автоматичних гранатометів.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.