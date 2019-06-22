Сили ООС зміцнюють укріплення у напрямку Кримського та Світлодарська

Сили ООС зміцнюють укріплення у напрямку Кримського та Світлодарська

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Укрінформ
У напрямку Кримського, а також Світлодарська українські військові посилюють свої укріплення, бліндажі та окопи.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

“Постійна військова напруга та регулярні нічні й ранкові обстріли позицій українських захисників змушують командирів вживати заходів, щодо підвищення захисту своїх підлеглих.

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У напрямку Кримського, а також Світлодарська українські військові посилюють свої укріплення, бліндажі та окопи. А також будують нові спостережні пости, аби краще бачити ворога”, - йдеться у повідомленні.

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