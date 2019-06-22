На КПВВ "Станиця-Луганська" померла людина

"На КПВВ "Станиця-Луганська" помер чоловік 1949 р.н., він йшов з боку окупованої території Луганської області, під час підходу до української сторони КПВВ чоловіку стало зле, він був госпіталізований, але, на жаль, лікарі не змогли нічого зробити", - написав він.

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Лисянський додав, що за попередніми даними, лікарі діагностували широкий інсульт.