На КПВВ "Станиця-Луганська" померла людина
Укрінформ
На Донбасі під час перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" помер літній чоловік.
Про це повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській області Павло Лисянський в Facebook.
"На КПВВ "Станиця-Луганська" помер чоловік 1949 р.н., він йшов з боку окупованої території Луганської області, під час підходу до української сторони КПВВ чоловіку стало зле, він був госпіталізований, але, на жаль, лікарі не змогли нічого зробити", - написав він.
Лисянський додав, що за попередніми даними, лікарі діагностували широкий інсульт.